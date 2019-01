Une ligne maritime régulière de transport de marchandises entre le port de Zarzis et le port italien de Marina di Carrara sera lancée demain vendredi 01 février 2019, a affirmé le directeur du port, Karim Nouira.

Il a souligné que des rencontres avaient été organisées avec les transporteurs, les investisseurs, les exportateurs et chefs d’entreprises pour faire la lumière sur cette ligne et les avantages qu’elle peut offrir.

L’effort est axé sur la commercialisation de cette ligne en vue de drainer diverses activités de transport, transit, acheminement, chargement de conteneurs au port de Zarzis, a-t-il ajouté, rappelant que les activités de manutention dans la région du sud sont estimées à 9 mille conteneurs.

La nouvelle liaison maritime intervient dans la continuité de l’expérience de dessertes régulières entre les ports italiens de Marina di Carrara et Cagliari, d’une part, et des ports de Sousse, de Zarzis et de Sfax qui assurent le transport de plus 200 mille tonnes de marchandises.

Ces lignes commerciales directes entre l’Italie et les ports du centre et du sud de la Tunisie servent de catalyseur pour ces régions et donnent des avantages logistiques et économiques très importants dans la mesure où elles permettent de générer une activité commerciale très importante et de réduire les temps d’escale et par conséquent le coût du transport.