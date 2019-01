Une ligne maritime régulière de transport de marchandises entre le port de Zarzis et le port italien de Marina di Carrara sera lancée le 24 janvier 2019.

Une journée d’information a été organisée, jeudi 10 courant, au port commercial de Zarzis au profit des investisseurs, exportateurs et chefs d’entreprise pour donner des détails sur cette ligne.

La nouvelle liaison maritime intervient dans la continuité de l’expérience de dessertes régulières entre les ports italiens de Marina di Carrara et Cagliari, d’une part, et des ports de Sousse, de Zarzis et de Sfax qui assurent le transport de plus 200 mille tonnes de marchandises.

Selon les participants à cette journée, ces lignes commerciales directes entre l’Italie et les ports du Centre et du Sud de la Tunisie vont servir de catalyseur pour ces régions et donnent des avantages logistiques et économiques très importants dans la mesure où elles permettent de générer une activité commerciale très importante et de réduire les temps d’escale et par conséquent le coût du transport.