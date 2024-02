A la suite du report de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), à une date non encore fixée par le ministère des affaires culturelles, l’Union des Editeurs Tunisiens (UET) et le syndicat des libraires et des distributeurs du livre ont fait part dans un communiqué commun publié mardi, de leur indignation de cette « décision unilatérale » prise sans concertation avec les professionnels du secteur dès lors que cet événement a été de tout temps une bouffée sinon la seule pour les professionnels du secteur du livre et de l’édition qui déploient tous leurs moyens pour prendre part à ce rendez-vous annuel.

En tant qu’ « acteurs principaux dans le secteur du livre en Tunisie », les deux parties, selon la même source, ont appelé à trouver une solution et d’adopter la période du 26 avril au 5 mai 2024 en tant que date d’organisation de la 38ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis au palais des expositions du Kram précisant avoir reçu un accord de principe de la direction de l’espace pour cette période afin que ce rendez-vous important soit maintenu dans l’agenda culturel 2024.

Les deux parties, lit-on encore « rejettent catégoriquement ce report surtout en cette conjoncture économique difficile que traverse le pays rappelant que suite à l’ouverture de l’appel à participation au mois de décembre 2023, les exposants se sont engagés matériellement pour participer à ce rendez-vous dont le report pourrait avoir de lourdes conséquences sur eux.