Le ministre des Transports, Rachid Amri, a souligné la nécessité de mettre en place des programmes exécutifs pour activer les accords bilatéraux entre la Tunisie et l’Égypte dans le domaine des transports et de la coordination, afin de renforcer les liaisons entre les aéroports tunisiens et leurs homologues égyptiens.

Lors d’une rencontre mercredi à Tunis avec l’ambassadeur d’Égypte àTunis, Bassem Hassan, le ministre a passé en revue l’évolution de la coopération bilatérale dans le secteur des transports.

Selon un communiqué du ministère, Amri a insisté sur la nécessité de renforcer cette coopération pour concrétiser la volonté politique visant à élever ces relations au niveau des liens distingués qui unissent la Tunisie et l’Égypte.

La réunion a également abordé la création d’une ligne maritime entre les deux pays, afin de dynamiser les échanges commerciaux et touristiques, ainsi que de faciliter la circulation des voyageurs. Les deux parties ont également estimé indispensable d’exploiter les potentialités disponibles dans les domaines des ports secs et de la logistique.

L’ambassadeur d’Égypte à Tunis a souligné l’existence d’opportunités importantes pour renforcer la coopération bilatérale, grâce au patrimoine culturel et naturel dont disposent la Tunisie et l’Égypte, ainsi qu’à leur position géographique stratégique et à leur expertise.