Une campagne de dénombrement des oiseaux d’eau migrateurs, dans le gouvernorat de Médenine, vient de démarrer.

Cette campagne est menée par une équipe de l’Association des amis des oiseaux, accompagnée d’experts d’Algérie, Maroc, Libye, Arabie saoudite et France, sous la supervision de la Direction générale des forêts. Elle permettra d’estimer le nombre d’oiseaux migrateurs dans la région, et de connaître leurs espèces et leur répartition.

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un programme national et international de dénombrement des oiseaux d’eau migrateurs mené chaque année au même mois, pour suivre l’évolution de ces espèces et prendre les dispositions nécessaires afin de les protéger dans tous les pays où elles migrent et sauvegarder leur lieu de nidification.

Les membres de la délégation ont pu constater, lors de leur visite sur la côte de Médenine et ses six zones humides inscrites sur la liste Ramsar (convention relative aux zones humides d’importance internationale), la forte présence d’oiseaux d’eau migrateurs, contrairement aux autres régions du pays, notamment le nord où leur nombre a baissé à cause de la vague de froid, fait remarquer à l’agence TAP le président de l’association, Hichem Azafzaf.

La Tunisie compte environ 1.200 zones humides dont 120 abritent des oiseaux migrateurs, notamment au Golfe de Gabès. Sur un total de 400 espèces d’oiseau recensées en Tunisie, on dénombre 170 espèces d’oiseaux migrateurs dont 130 espèces oiseaux d’eau, selon la même source.