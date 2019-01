Les exportations des produits de pêche ont atteint environ 27 mille tonnes, d’une valeur de 527,4 millions de dinars (MD), ce qui représente une augmentation de 33% en volume, mais de seulement 2,5% en valeur, à fin 2018, par rapport à 2017.

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a précisé, que cette amélioration est le résultat de la hausse des exportations de daurades, de crabes, de poulpes ainsi que de thon et de crevettes des conserves et des produits de l’aquaculture.

Pour ce qui est de la répartition géographique des clients de la Tunisie, l’Italie figure en tête de liste avec 35,6% des exportations (plus de 1/3 du total), suivie de l’Espagne (19,6%), de Malte (14,4%), de la Libye (6,2%) et de la Jordanie (4,1%).

Les revenus en devises de ces exportations ont couvert les importations et ont généré un solde positif de 278 MD, en 2018, contre 250 MD en 2017, ce qui représente une hausse de 11%. A noter que nos importations en produits de pêche ont avoisiné les 45 mille tonnes, d’une valeur de 248,6 MD, durant l’année 2018, contre 29,5 mille tonnes, d’une valeur de 160 MD en 2017.