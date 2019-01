La Bourse de Tunis a évolué mardi, en territoire positif. Le Tunindex a légèrement avancé de 0,07 %, à 7 206, 79 points dans un volume d’affaires de l’ordre de 0,847 MD, d’après les analyses de l’intermédiare en bourse Mena Captal Partners (MCP).

A la hausse , le titre TUNISIE LEASING gagne 2,72 %, à 14,70 Dinars (D) , suivi par SOPAT et STAR qui grimpent respectivement de 2,71 % et 2,34 %, à 1,89 D et 125,99 D.

A la baisse , le titre SERVICOM a reculé de 4,51 %, à 1,27 D tout comme ESSOUKNA et MPBS qui signent respectivement, un décroissement de 2,93 % et 2,87 %, à 2,65 D et 3, 38 D.