Le contrat-textile qui sera prochainement signé dans le cadre des contrats compétitifs entre l’Etat et les différents secteurs permettra la création d’environ 50 mille emplois supplémentaires à l’horizon 2023, a annoncé le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Présidant, dimanche 27 janvier à Sousse, la cérémonie d’ouverture du congrès annuel de la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement, sur le slogan “industrie du textile habillement : responsabilité, stratégie et développement”, Chahed a fait savoir que l’objectif du gouvernement et des intervenants du secteur textile/habillement est de repositionner les exportations tunisiennes, à l’horizon 2023, avec une part des exportations tunisiennes sur le marché européen de 4%.

Il s’agit également de booster la valeur des exportations tunisiennes pour s’établir, à l’horizon de 2023, à 4 milliards d’euros (environ 13,770 milliards de dinars) et de figurer sur la liste des cinq premiers exportateurs du secteur textile vers l’Union européenne (UE).

Il a par ailleurs fait savoir que le l’Etat s’est engagé, dans le cadre du programme de contrats compétitifs conclu entre l’Etat et les différents secteurs à lancer des mesures horizontales, tandis que le secteur privé s’engagera à réaliser un certain nombre d’objectifs en termes d’investissement, d’exportation, d’emplois.

Chahed a souligné que l’année 2018 a été marquée par la relance du secteur du textile avec une augmentation des exportations tunisiennes vers l’UE, pour atteindre 2,4 milliards d’euros (environ 8 milliards de dinars), soit une croissance de 3,8% par rapport à 2017.

Le chef du gouvernement a ajouté que la reprise du rythme de croissance en 2018 et la réduction du déficit devront contribuer à l’élaboration d’une politique économique axée sur le diagnostic des points forts et faibles durant les 60 dernières années.

Il a mis l’accent, dans ce sens, sur la nécessité d’élaborer une nouvelle version de la loi 72 pour le 21ème siècle, qui favorisera une transformation radicale positive de l’économie tout en étant adapté aux spécificités de la nouvelle phase économique.

La loi 72, a-t-il rappelé, était la mesure économique la plus importante, au cours de ces 50 dernières années, qui avait permis de développer le secteur textile.

Chahed a appelé les hommes d’affaires tunisiens et étrangers participant à ce congrès à multiplier les investissements et les exportations dans le secteur, ajoutant que l’Etat s’engage à garantir un climat d’affaires propice.

Lire aussi:

Exportations – Fiscalité : les Chambres mixtes contre la suppression de la «loi 72»

La Loi 72 a fait perdre à la Tunisie 43 milliards de dinars entre 2006 et 2016 (OTE)

Loi 72 : “Les conclusions de l’OTE sont un tissu d’ignorances et d’idioties”