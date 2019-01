Le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé, jeudi 24 janvier, conjointement avec la Fédération tunisienne du sport pour tous, une cérémonie à la Coupole d’El Menzah, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale du sport féminin.

Jeunes athlètes, anciennes sportives et actuelles championnes au plan national et international, se sont réunis le temps d’un après-midi, pour fêter le sport au féminin.

A cette occasion, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheikh, s’est déclarée honorée de participer à la célébration de cette journée qui “marquera le début des festivités pour une année pleine de performances”.

Ben Cheikh a saisi cette occasion pour saluer les fédérations tunisiennes, tous sports confondus, ainsi que chaque structure et chaque association sportive ayant soutenu le sport féminin et ses adeptes.

Elle a assuré que son département demeurera ouvert à l’ensemble des sportifs et des sportives, soulignant que la promotion du sport féminin figure parmi les priorités du ministère dans le cadre des objectifs tracés pour 2019-2020.

Côté programme, la cérémonie a vu défiler plusieurs délégations représentant les différentes fédérations (sport pour handicapés, haltérophilie, kick-boxing, équitation, badminton, baseball…

Des mini-shows ont, par ailleurs, ponctué l’après-midi, assuré par des gymnastes en herbe, des jeunes basketteuses, ou encore des joueuses de speed-ball, le tout au rythme de la musique occidentale et des tubes les plus récents, devant un podium garni de figures emblématiques du sport tunisien.

Un hommage a été rendu lors de cette cérémonie aux différentes personnalités nationales, sportives et médiatiques ayant contribué à la promotion du sport tunisien et plus particulièrement le sport féminin.