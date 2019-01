Plusieurs opérateurs économiques, ministres africains en charge de l’Investissement de Côte d’Ivoire, du Mali et de Guinée-Conakry ainsi que d’institutions financières et d’organismes internationaux et panafricains (BAD, BID, BANK OF AFRICA, Banque mondiale, AFRICINVEST, SOCIETE GENERALE…) participeront à la deuxième édition de la conférence internationale “Financing Investment & Trade in Africa” (FITA 2019) qui se tiendra les 5 et 6 février 2019 à Tunis.

Cette conférence vise à évaluer la situation du financement, du commerce et de l’investissement en Tunisie, en particulier, et en Afrique en général…

La conférence a également pour objectif de présenter les solutions financières alternatives émergentes, dont le capital développement, le crowdfunding et l’assurance-crédit.

Le commissaire général de FITA 2019, Habib Karouali, a souligné que l’ambition est de faire de cette rencontre un événement annuel africain incontournable, surtout que plus de 2 mille rendez-vous bilatéraux (BtoB) seront programmés à cette édition.

Il s’agit de créer un environnement propice aux échanges, un cadre de proximité favorisant un dialogue productif entre décideurs et acteurs clés des secteurs publics et privés, des investisseurs internationaux, des institutions financières internationales ainsi que celles de promotion de l’investissement.

Karouali a précisé que la Côte d’Ivoire et le Mali seront deux pays à l’honneur au cours de cette conférence et deux sessions spéciales, à savoir “investissement au Mali” et “investissement en Côte d’Ivoire”…