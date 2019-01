Le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, a souligné l’impératif de conjuguer les efforts pour faire face aux défis communs auxquels font face l’Afrique et l’Europe.

Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères Union africaine-Union européenne, tenue mardi 22 janvier 2019 à Bruxelles, Bachtobji a insisté sur la nécessité d’assurer la sécurité et la stabilité des pays africains et européens et de lutter contre l’extrémisme, le terrorisme et le crime organisé transfrontalier.

Il a, par ailleurs, réitéré la détermination de la Tunisie à contribuer activement aux initiatives visant la croissance et l’intégration économique dans l’espace africain.

Il a, dans ce sens, souligné la disposition de la Tunisie de mettre à profit ses compétences en matière d’enseignement supérieur et de formation professionnelle pour améliorer les opportunités d’emploi et relancer l’initiative privée dans l’espace africain.

A Bruxelles, Bachtobji conduit la délégation tunisienne qui prend part à la réunion des ministres des Affaires étrangères UE-UA consacré au suivi des résultats du 5e Sommet Union européenne-Union africaine, tenu en novembre 2017 à Abidjan.