Les fonds alloués à la mise en œuvre du programme de développement au gouvernorat de Ben Arous s’élèvent à 9,6 millions de dinars pour l’exercice 2019, selon Anis Maloulechi, secrétaire général du gouvernorat.

En 2018, la réalisation de ce programme avait nécessité un budget de 6,7 millions de dinars, a-t-il ajouté.

Ces fonds ont été consacrés essentiellement au renforcement de l’infrastructure, à l’amélioration des conditions de vie et la création de sources de revenus, a-t-souligné.

Parmi les projets programmés, l’extension du réseau d’éclairage public jusqu’aux cités Riahi 2 et Borj Cedria 4, le raccordement de 80 logements à Douar Houch (Mornag) et Bourbiaa (Khelidia) aux réseaux d’électricité et d’eau potable, le bitumage des quartiers Salam (Mornag), Boukthir et Manoubi (Boumhel) ainsi que la création de sources de revenus pour les familles en milieu rural.