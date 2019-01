Le ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, a reçu au siège de son département, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara, pour discuter de la préparation de la réunion de la commission militaire mixte tuniso-italienne prévue à Rome en février 2019.

Selon un communiqué du ministère de la Défense rendu public mardi 22 janvier, l’entretien a tourné autour des principaux axes de cette 20e session, à savoir la formation, l’entraînement, le projet de développement intégré de la localité d’Al Mohdeth (délégation d’El-Fouar à Kébili) et la réalisation du centre de formation professionnelle de plongée et des activités subaquatiques à Zarzis (gouvernorat de Médenine).

Zbidi et Fanara estiment importante la coopération dans ces domaines pour la sécurité et le développement en Tunisie.

Ainsi, le ministre tunisien a rappelé que l’Italie représente “l’un des partenaires privilégiés de la Tunisie en raison des relations historiques et culturelles unissant les deux pays amis, d’autant que l’Italie fait face aux mêmes défis”.

Il a aussi salué l’intérêt que porte l’Italie aux préoccupations sécuritaires et de développement de la Tunisie aux plans bilatéral et multilatéral.

Pour sa part, le diplomate italien a souligne que son pays continuera de soutenir la Tunisie, mettant en avant la détermination de la mission diplomatique italienne à Tunis à trouver les meilleurs moyens de surmonter les difficultés matérielles et technologiques afin de réunir toutes les conditions pour la concrétisation des projets communs, notamment dans les domaines de la formation, de l’entraînement et du développement durable.