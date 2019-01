Au titre du quatrième trimestre 2018, l’évolution de l’activité de Tunis Ré s’est poursuivie à un rythme soutenu marquant les performances suivantes :

Une progression du chiffre d’affaires de 13,6% par rapport au 31/12/2017 : on note une progression importante sur le marché international de 28% suite à un effort commercial exceptionnel, contre une consolidation du chiffre d’affaires sur le marché local qui a atteint 63,957 MDT dans une conjoncture économique difficile d’une part et une forte concurrence d’autre part.

Par rapport aux objectifs fixés pour 2018, le taux de réalisation du chiffre d’affaires à fin 2018 a atteint 100,4%.

L’activité Retakaful, a généré au 31/12/2018 un chiffre d’affaires de 13,628 MDT contre 10,834 MDT en 2017, enregistrant une évolution de 26% et un taux de réalisation de 105% de l’objectif.

La charge sinistre a augmenté de 50,7%. Cette aggravation s’explique par une sinistralité exceptionnelle essentiellement sur le marché tunisien au niveau de la branche transports Marine et Aviation (CTN : Ulysse et Tunis Air) et des événements naturels (les inondations de Nabeul et du grand Tunis). Cette charge de sinistres a également subi, au niveau du marché étranger, l’impact du glissement du dinar vis-à-vis des monnaies étrangères. La rétrocession a supporté 55% de cette charge de sinistre brute contre 44% en 2017.

Les produits financiers ont enregistré en 2018 une nette évolution de 29% par rapport à 2017. Ces produits englobent les intérêts courus et non échus (pour les deux exercices 2017 et 2018). Ils ne tiennent pas compte des intérêts sur dépôts auprès des cédantes.