La Bourse de Tunis a évolué ce matin, Mardi 22 janvier 2019, en territoire négatif où le Tunindex baisse de 0.17 % à 7 249.13 points, avec un volume d’échanges de 1.285 MD, selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert , les titre TPR gagne 4.32 % à 5.55 D suivi par les titres SANIMED et CEREALIS qui ont affiché une hausse de 3.38 % et 3.23 % à 5.11 D et 1.90 D.

Dans le rouge , Le titre ICF chute de 3.02 % à 192.00 D suivi par les titres EURO-CYCLES et SOMOCER qui ont baissé respectivement, de 2.85% et 2.77 % à 17.00 D et 1.05TD.