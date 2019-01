Dans un communiqué rendu public vendredi 18 courant, l’OMT souligne que l’une des nouveautés de la 39e édition du Salon international du tourisme de Madrid (FITUR, 23-27 janvier), la première grande rencontre du tourisme de l’année 2019, c’est l’inauguration du Centre mondial de l’innovation touristique qui constituera l’occasion de montrer le rôle de l’OMT et son engagement en faveur de l’innovation.

Il y aura aussi la remise des prix du premier concours de start-up de tourisme –une initiative de l’OMT en partenariat avec Globalia, groupe touristique leader en Espagne et en Amérique latine. C’est le premier et le plus vaste exercice jamais entrepris dans le monde de repérage des nouvelles entreprises qui seront aux avant-postes de la transformation du secteur du tourisme et pour stimuler les écosystèmes de l’innovation misant sur le tourisme.

Le Forum d’affaires et d’investissement touristique pour l’Afrique (INVESTOUR) fêtera ses 10 ans. Il s’est imposé comme un rendez-vous annuel pour de nombreux ministres en charge du Tourisme de la région et les investisseurs afin de débattre des perspectives que le secteur peut ouvrir pour le continent.

Les séances de ce forum, coorganisé par l’OMT, FITUR et Casa África, seront axées cette année sur deux thèmes principaux, à savoir “Sûreté des voyages en Afrique: renforcer la résilience et la gestion des risques dans le secteur du tourisme” et “Prendre le virage de la transformation numérique, adopter l’innovation et promouvoir des produits touristiques de niche”.