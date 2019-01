Le président du parti Al Moubadara et actuel ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration et des Politiques publiques, Kamel Morjane, estime que le pays ne pourra franchir les difficultés économiques et sociales que par un consensus national réunissant tous les Tunisiens. De ce fait, il y a besoin d’entente et de confiance entre toutes les parties politiques et sociales.

S’exprimant en marge d’une conférence à Sousse organisée dimanche 20 janvier par Al Moubadara sur la famille et la paix sociale, Morjane s’est dit fier du rôle de son parti dans le rapprochement des vues entre divers acteurs politiques. Il a, notamment, rappelé la contribution “agissante” du parti à la réussite des rencontres organisées dans le cadre du premier Dialogue national.

Le président d’Al Moubadara a ajouté que la participation du parti au gouvernement de coalition avec deux ministres reflète la volonté de coopérer avec toutes les parties qui désirent soutenir un projet national cohérent capable de redonner confiance aux Tunisiens et donner vie à l’économie nationale.