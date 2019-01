La commission administrative de l’Union générale tunisienne du travail décide une grève générale dans la fonction publique et le secteur public, et ce les 20 et 21 février 2019. C’est ce qu’a annoncé, samedi 19 janvier 2019, le secrétaire général de la centrale ouvrière, Noureddine Taboubi.

Est-ce pour pousser Chahed et son gouvernement à accepter les augmentations salariales réclamées par l’UGTT? Jusqu’où veut aller Taboubi?

Au final, en voulant “punir”, est-ce que Taboubi et ses troupes ne sont pas en train de punir tous les Tunisiens? Mais comme dit Lao-Tseu, “Qui domine les autres est fort. Qui se domine est puissant”. A méditer.