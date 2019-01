Le Réseau de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique appelle la présidence du gouvernement à organiser, dans les plus brefs délais, un dialogue sur la crise actuelle du système éducatif qui réunira le gouvernement, les syndicats, les partis politiques et les organisations nationales.

Dans un communiqué publié samedi 19 janvier 2019, le Réseau a souligné la nécessité de discuter, dans le cadre de ce dialogue, la question de la réforme éducative, l’amélioration de la situation financière des enseignants et de leurs conditions de travail ainsi que le régime de retraite.

La même source a indiqué qu’au terme de ce dialogue, les enseignants s’engageront à organiser les devoirs de synthèses et à tenir les conseils de classe. Pour sa part, le ministère s’engagera, selon le réseau, à arrêter toutes les sanctions.

Dans ce contexte, le réseau de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique a souligné la nécessité d’éloigner le secteur éducatif des tiraillements politiques exprimant son soutien aux professeurs et sa compassion avec les élèves qui sont tous affectés par la difficulté de la conjoncture économique du pays.