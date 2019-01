Docteur Chokri Jeribi, Country Chair de Sanofi Tunisie-Libye, a pris sa retraite après avoir servi l’entreprise pendant près de trente ans. Najla Cherif Hamdi lui succède à partir du 1er janvier 2019.

Docteur Chokri Jeribi a rejoint Sanofi Tunisie en 1990 et a exercé les fonctions de directeur médical, affaires publiques et Country Chair. Il a contribué activement et pleinement au développement des activités de Sanofi en Tunisie, notamment le partenariat scientifique et médical avec les autorités de santé tunisiennes.

«Nous remercions chaleureusement Chokri Jeribi pour l’implication soutenue et le dévouement dont il a fait preuve pendant toutes ces années», a indiqué Amine Benabderrazik, directeur général des activités de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye.

Nomination de Najla Cherif Hamdi

Najla Cherif Hamdi a pris ses fonctions de Country Chair Tunisie le 1er janvier 2019. Elle était jusque-là directrice des ressources humaines de Sanofi Maroc-Tunisie-Libye.

«Najla Cherif Hamdi aura pour charge de consolider et de développer le positionnement de Sanofi Tunisie en tant que partenaire scientifique, médical et industriel de référence. Elle pilotera notre ambition visant à mettre à la disposition des autorités de santé, de la communauté médicale, pharmaceutique et des patients, l’accès à des traitements innovants. Najla Cherif Hamdi représentera Sanofi auprès de l’ensemble des parties prenantes externes en Tunisie», a indiqué Amine Benabderrazik.

Son expérience de management chez Sanofi lui a permis de connaître l’ensemble des métiers de l’industrie pharmaceutique.

Diplômée de l’Institut supérieur de gestion de Tunis, Mme Cherif Hamdi a exercé des responsabilités dans le commercial, la qualité et en ressources humaines au sein d’Air Liquide, Orange et UFI Group. Elle a rejoint Sanofi en 2013 en tant que directrice des ressources humaines de Sanofi Tunisie-Libye.

Mme Cherif Hamdi est également présidente de l’APRH (Association des professionnels en ressources humaines) en Tunisie.

