Le Musée national du Bardo abrite, du 26 janvier au 28 février 2019, à la salle Sousse l’exposition d’art contemporain “En attendant Vénus”, informe un communiqué de presse de l’artiste peintre Michela Margherita Sarti, commissaire de l’exposition.

L’exposition est organisée sous le patronage du chef du gouvernement tunisien, et avec le concours des ministères des Affaires culturelles et du Tourisme.

Le thème de ce projet tourne autour de Vénus, déesse de l’amour et l’une des divinités féminines les plus représentées dans la mosaïque et la sculpture romaines du Musée national du Bardo.

Cette exposition d’art contemporain veut s’inscrire dans une perspective de valorisation du patrimoine tunisien à travers le regard de 18 artistes tunisiens et marocains: Mouna Jmel Siala, Houda Ajili, Marianne Catzaras, Najah Zarbout, Sadika Keskes, Houda Ghorbel, Alia Derouiche Cherif, Michela Margherita Sarti, Amira Mtimet, Mohammed Elouanti, Driss Rahhaoui, Noureddine Boumaaza, Salah Benjkan, Najeb Zoubir, El Mehdi Mofid, Ahmed Elamine, Abdelkarim Elazhar, Said Housbane.

La présentation officielle de l’exposition aura lieu au cours d’une conférence de presse le mardi 22 janvier 2019 à 10:30H au Musée du Bardo en présence des artistes.