Dans le gouvernorat de Manouba, les services administratifs dans les sièges du gouvernorat, ses délégations, ses municipalités et certaines directions régionales ont connu une paralysie totale, en application de la grève générale des employés de la fonction publique et du secteur public décrétée par la centrale syndicale, après l’échec des négociations avec le gouvernement concernant les augmentations salariales dans la fonction publique.

Toutefois, certaines administrations ont répondu au décret gouvernemental signé par le chef du gouvernement, Youssef Chahed, relatif à la réquisition des agents de certains ministères, établissements et entreprises publiques afin d’assurer un service minium. Parmi ces administrations, l’Agence de transport terrestre, les directions régionales des finances, de la santé, du commerce, des télécommunications et de la douane ainsi que les commissariats régionaux de l’éducation, de la jeunesse et des sports où une grève présentielle est observée.

Par ailleurs, un rassemblement a été organisé par les agents et fonctionnaires du gouvernorat de Manouba et ses délégations avec la participation des membres de l’Union régionale du travail.

Ils ont opposé un refus catégorique au décret de réquisition, affirmant que l’organisation syndicale défendra, par la loi, tous ses adhérents qui seront soumis à des sanctions suite à la non application de la décision de réquisition.