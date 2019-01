Des dizaines de milliers de travailleurs ont participé, jeudi 17 janvier, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, à une marche à l’appel de l’Union générale tunisienne du travail, à l’occasion de la grève générale dans le secteur public et la fonction publique.

Des cadres syndicaux du bureau exécutif de l’UGTT et des structures syndicales, des personnalités politiques et des députés du Front Populaire ont conduit cette marche, lors de laquelle des slogans dénonçant les relations entre le gouvernement et le Fonds monétaire international ont été scandés.

Le porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, a indiqué aux médias que la centrale syndicale reste attachée à défendre les droits des salariés, faisant porter au gouvernement la responsabilité de l’échec des négociations et la dégradation du pouvoir d’achat des citoyens.

Il a démenti les allégations du gouvernement sur l’augmentation de la masse salariale dans la fonction publique par rapport aux autres pays, soulignant que les salaires des fonctionnaires figurent parmi les plus bas dans le monde.

Ah bon monsieur Tahri, êtes-vous sûr de ce vous avancez?