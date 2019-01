La grève générale des agents de la fonction publique et du secteur public, observée jeudi 17 janvier, suite à l’appel à la grève lancé par l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) pour revendiquer le droit à une augmentation salariale.

La centrale syndicale a appelé ses adhérents à un rassemblement général à la place Mohamed Ali et à organiser des rassemblements ouvriers devant les sièges des unions régionales et unions locales du travail.

La grève concerne les employés des ministères, des directions centrales, régionales et locales ainsi que les établissements de la fonction publique, tout en assurant un minimum de services fixé auparavant par les fédérations générales et les unions régionales selon les spécificités du secteur.

La grève a été également observée dans le secteur du transport public, terrestre, maritime, aérien et ferroviaire de même pour les techniciens de navigation et les différents employés dans les aéroports relevant de l’office de l’aviation civile et des aéroports, ainsi que ceux de l’office de la marine marchande et des ports.