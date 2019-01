Le déficit commercial alimentaire a enregistré une baisse de 63%, “grâce à une nette amélioration du taux de couverture des importations par les exportations”, soit 501 millions de dinars (MDT) contre 1,355 milliard de dinars en 2017, selon le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

D’après les données du département de l’Agriculture, les exportations des produits alimentaires ont atteint, en 2018, près de 4,9 milliards de dinars, soit une croissance de 48,1% par rapport à 2017.

Cette croissance est imputée au dédoublement des exportations de l’huile d’olive en quantité (229,4 mille tonnes contre 102,8 mille tonnes), avec un record des recettes estimé à 2,125 milliards de dinars contre un peu plus de 1 milliard de dinars en 2017.

Les importations alimentaires en 2018 sont estimées à 5,387 milliards de dinars, soit une augmentation de 15,7% par rapport à 2017.

“Cette augmentation est expliquée par la baisse du taux de change du dinar tunisien comparé aux devises étrangères et aussi à l’amélioration de la valeur des importations de certains produits alimentaires de base et à l’augmentation de leurs prix, tels que le blé dur (+21+), le blé tendre (+28%) et l’orge (+52%)”.

Les importations tunisiennes ont aussi augmenté en raison de l’évolution de la valeur d’achat du lait et dérivés et des viandes rouges, respectivement de 43% et 123%.

Les importations alimentaires de la Tunisie ont représenté 9% du total des importations du pays en 2018, contre 9,3% en 2017, selon le ministère de l’Agriculture.