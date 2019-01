Des membres de la Commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique ont déploré l’absence de réponse de la Fédération générale de l’enseignement secondaire à l’invitation qui lui a été adressée à deux séances d’audition au sujet de la crise qui perdure depuis des mois dans le secteur de l’enseignement secondaire.

Le député Houda Salim a rappelé, mercredi 16 janvier, que la Commission avait auditionné le ministre de l’Education et des hauts cadres du ministère qui ont fait savoir que 13 réunions de négociations ont eu lieu avec la Fédération de l’enseignement secondaire et que cette dernière refuse à chaque fois de signer un accord malgré la convergence des vues sur certains points. Elle a estimé que la poursuite de cette crise est “inadmissible”.

Professeur de son état, elle a indiqué que la situation des enseignants du secondaire n’est pas aussi alarmante comme le prétend le syndicat puisque la moyenne des salaires se situe aux alentours de 1.500 dinars par mois pour seulement 15 heures de travail.

Il est inconcevable, a-t-elle dit, que les élèves se retrouvent dans la rue exposés à tous les dangers en raison de la perturbation des cours, appelant les enseignants à faire preuve de patriotisme et d’un sens élevé de responsabilité.

Par contre, le député Lakhdhar Belhouichet, a rejeté les accusations adressées aux membres de la Commission selon lesquels ces derniers n’accordent pas d’intérêt aux revendications du secteur, affirmant le souci de parvenir à régler cette crise le plus tôt possible.

A souligner que plusieurs régions connaissent des protestations de parents et d’élèves exaspérés de la poursuite de la crise dans le secteur du secondaire et qui se sont rassemblés pour exprimer leur colère suite au boycott des examens du premier trimestre et éventuellement ceux du deuxième trimestre de l’année scolaire en cours.