La 15ème édition du Salon méditerranéen du bâtiment “MEDIBAT“ aura lieu du 6 au 9 mars 2019. C’est le Salon considéré comme le rendez-vous par excellence des opérateurs dans le secteur du BTP et des activités annexes, entre autres : gros œuvres, ameublement et décoration, bureaux d’études et d’ingénierie, matériels et engins de TP, matériaux de construction, téléphonie et sécurité, chauffage et climatisation, agences immobilières, sanitaires et robinetterie, services…

De ce fait, cette manifestation constitue une opportunité -supplémentaire- pour la valorisation des produits et des innovations dans le secteur, pour la mise en relation des acteurs nationaux et internationaux du BTP, pour le positionnement sur des marchés porteurs en Afrique et au Maghreb.

Ce qui fait que, depuis 15 ans, chacune des éditions a toujours constitué un succès (même celle qui a eu lieu en mars 2011, c’est-à-dire mois de moins de deux mois après la révolution tunisienne), non seulement parce qu’on y réalise de bonnes affaires, mais surtout à cause d’une bonne organisation de la part de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, organisateur dudit Salon.

Et si on prend la 14e édition (2017), elle avait réuni quelque 350 exposants sur près de 9.400 mètres carrés, venus de 19 pays ; 47.000 visiteurs (dont 10% étrangers de 35 pays).

Elle avait également accueilli une vingtaine de délégations étrangères.

Quant aux trois forums (scientifique, économique et innovation), ils avaient eux aussi réuni plusieurs centaines de participants…

Alors, pour cette 15e édition (mars 2019), elle s’annonce d’une bonne crue, car la plupart des stands d’exposition sont d’ores et déjà réservés : les bâtiments 1 et 3 (100%) ; 98% pour le bâtiment 4 ; le bâtiment 2 est réservé au “Village Innovation“ ; le plein air est à 50%.

Autant dire que MEDIBAT 2019 s’apprête à battre de nouveaux records (de participants et d’exposants), surtout si l’on s’en tient à la liste des exposants étrangers (CHINE, TURQUIE, ITALIE, ALGÉRIE, FRANCE, EGYPTE, LIBYE, DUBAI, IRAN, ESPAGNE, INDONÉSIE, CANADA, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, PORTUGAL, MAROC).

Toutes ces données et bien d’autres ont été présentées mercredi 16 janvier à la Maison de l’exportateur au CEPEX par la délégation de la Chambre de commerce de Sfax conduite par Ikram Makni, sa directrice générale.

Pour l’heure, on ignore quel sera le pays invité d’honneur ? La Chine, peut-être. Pourquoi pas, étant donné que ce pays veut faire de la Tunisie un site de production et d’exportation.

Combien de pays africains y seront présents ? Difficile à répondre mais nous sommes convaincus qu’ils seront nombreux, tant le savoir-faire et les produits tunisiens sont demandés en Afrique. En tout état de cause, l’Afrique est et sera toujours au coeur du MEDIBAT. D’ailleurs, comme pour les précédentes éditions, plusieurs ministres africains en charge des infrastructures devraient normalement faire le déplacement à Sfax.

Maintenant une question dont la réponse conduirait, peut-être, à La Kasbah ou au Palais de Carthage : le chef du gouvernement, Youssef Chahed, fera-t-il exception cette fois-ci venir inaugurer MEDIBAT 2019 ? Où bien pourquoi pas le chef de l’Etat ? Sans nous faire trop d’illusion, nous pensons que ce ne sera pas le cas. Au mieux, on aura un ministre ou un secrétaire d’Etat. Mais ce sera déjà ça.

Tallel BAHOURY