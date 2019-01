Le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration et de la politique publique, Kamel Morjane, a indiqué, mardi 15 janvier 2019, que son département œuvre à l’élaboration d’une méthode de planification stratégique nationale à travers le développement des compétences. Celle-ci sera réalisée de manière interactive et participative avant de la soumettre au chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Intervenant à l’ouverture d’un séminaire sur le thème “Prospective et planification stratégique pour une meilleure politique publique”, Morjane a indiqué que cette rencontre qui se poursuit pendant deux jours sera couronnée par l’élaboration d’une feuille de route concernant le fonctionnement de la planification stratégique dans le pouvoir exécutif.

Il a appelé les participants à accorder l’importance requise au rapport relatif à la méthode de la planification stratégique au plan national.

Selon lui, la rencontre vise à établir des politiques publiques efficaces et capables d’impulser le développement économique et social, dans le cadre d’un processus scientifique et méthodologique permettant d’identifier les différents défis avec précision.

Sur un autre plan, Morjane a déclaré, en marge de la rencontre, que le budget de l’Etat au titre de l’année 2019 ne consacre aucun chapitre pour son ministère.

Il a, dans ce sens, fait savoir que la présidence du gouvernement, en accord avec le ministère des Finances, œuvre à trouver les fonds nécessaires au travail du ministère et à promulguer des textes réglementaires y afférents.

Créé dans le cadre du remaniement ministériel du 5 novembre 2018, le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration et de la politique publique assumera, outre les tâches de la gestion générale de la fonction publique, la formation et les orientations générales, selon le ministre.

La rencontre a été organisée dans le cadre d’un programme de coopération tuniso-britannique lancé depuis mars 2018. Il vise à développer les compétences des fonctionnaires publics.