Le PDG de la CEPEX, Mohamed Lassaad Laabidi, a présenté lors d’une conférence de presse les avantages spécifiques accordées pour la prospection des marchés de l’Afrique subsaharienne, rappelant qu’en plus des 5 bureaux existants (Cameroun, RDC, Ghana, Tanzanie et Côte d’ivoire), 2 nouvelles représentations ont été installées au Kenya et au Nigéria.

Laabidi a annoncé que le soutien financier est désormais plus important pour les actions engagées sur 10 marchés d’Afrique subsaharienne, à savoir l’Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie, Djibouti, Cameroun, RDC, Nigéria, benin, Ghana et le Rwanda.

Le taux de subvention pour la prospection atteint 70% sur les frais de séjour et le billet d’avion (600 DT par jour au lieu de 150 DT pour les frais de séjour), dans la limité de 5 jours de prospection par marché, deux représentants par société et deux missions par pays.

Il rappellera que ces dix pays visés représentent un marché de 560 millions de consommateurs. Il soulignera également que certains pays d’Afrique subsaharienne affichent des taux de croissance très élevés: