La clôture du projet de “Protection contre les inondations du Grand Tunis : l’environnement au service du bien-être du citoyen” est prévue pour octobre 2021 avec un taux d’avancement actuel de 99% pour certaines composantes, a indiqué l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Elle a indiqué dans le 11ème numéro de sa newsletter trimestrielle, parue le 9 janvier 2019, que le projet consiste à implémenter et réhabiliter les canaux de drainage dans le périmètre de Sebkhet Sijoumi et Oued Melian et la région Ouest du Grand Tunis.

Il profitera à des zones connues pour leur très grande densité urbaine telles que : Oued Bardo, Branche Ibn Sina, Aval Route X, Canal Sijoumi Rejet à Oued Melian, Oued Ezzouhour et le canal Rive Droite Bardo. Le projet s’est fixé pour objectif de réduire les surfaces inondables de 165 ha à 22 ha et devrait bénéficier à

670.000 personnes.

Il est réalisé dans le cadre d’un accord de crédit conclu en 2008 entre la JICA et la Tunisie d’une valeur de 6,8 milliards de yens (soit environ 150 millions de dinars), pour atténuer les dégâts engendrés par les inondations.