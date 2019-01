Le Mouvement Tunisie en avant estime que la Tunisie fait face à une crise économique, politique et sociale sans précédent.

Dans une déclaration rendue publique samedi à l’occasion du 8e anniversaire de la révolution, le mouvement considère que les solutions proposées par le gouvernement pour faire face à la crise ont aggravé la situation. Le gouvernement, explique-t-il, a opté pour une politique d’endettement et d’augmentation des impôts et ciblé les salariés et les entreprises nationales productives tout en exerçant la pression sur les dépenses des prestations sociales. Une situation qui a, selon le parti, donné lieu à la prolifération de l’économie informelle, de l’évasion fiscale, de la corruption, de la contrebande et de l’importation anarchique.

Les gouvernements successifs, ajoute le Mouvement Tunisie en avant, ont échoué et n’ont pas pu satisfaire les revendications des citoyens de manière à provoquer des mouvements sociaux et une colère populaire qui ont pris de l’ampleur face aux mesures contenues dans la loi de finances 2019. Des mesures ayant contribué, d’après le parti, à l’alourdissement des charges d’une grande partie des catégories sociales et profité aux barons de la contrebande guidées en cela par des calculs électoraux pour 2019.

Tunisie en avant a dit soutenir les mouvements de protestation pacifique, l’Union générale tunisienne du travail ainsi que tous les secteurs réclamant la préservation de leur pouvoir d’achat et dénonçant la hausse sans précédent des prix, attirant l’attention sur le manque de plusieurs produits de base.

Au volet politique, le mouvement estime que les tractations politiques autour des élections de 2019 ont contribué à la dégradation du paysage politique et au désintérêt manifesté par les citoyens et les jeunes, en particulier, vis-à-vis de la chose publique de manière à menacer le processus démocratique et la préparation aux prochaines échéances électorales décisives pour l’avenir du pays.