L’augmentation des importations de 20,0% est due à la hausse enregistrée au niveau de tous les secteurs.

Ainsi, l’énergie a enregistré une hausse de 39,9%, les mines, phosphates et dérivés de 23,6%, les matières premières et demi produits de 22,5%, les biens d’équipement de 15,6% et les produits agricoles et alimentaires de base de 9,7%.

Les importations hors énergie ont augmenté de 17,3%.

Au niveau du solde commercial deux secteurs seulement terminent l’année 2018 avec un solde positif et principalement le secteur du textile/habillement et chaussures.