L’augmentation observée au niveau de l’exportation (+19,1%) durant l’année 2018 concerne la majorité des secteurs.

En effet, l’exportation du secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires a enregistré une hausse importante de 45,2%, suite à l’augmentation de nos ventes des huiles d’olives (2,125 milliards de dinars contre 1,009 milliards de dinars), les dattes (744,1 millions de dinars contre 557,6 millions de dinars), du secteur des industries manufacturières de 26,4%, du secteur textile, habillement et cuirs de 18,6% , du secteur des industries mécaniques et électriques de 14,1% et du secteur de l’énergie de 13,7% En revanche, les exportations du secteur mines, phosphates et dérivés demeurent en baisse avec un taux de 2,7%.