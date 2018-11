La 3e édition du Salon “Smart Tunisia Job Fair”, qui s’est tenu jeudi 15 novembre à la Cité des sciences, a permis de générer plus de 1.000 opportunités d’emploi au profit de jeunes diplômés en technologies de l’information et de la communication.

Evénement de recrutement annuel dédié aux métiers des TIC, Smart Tunisia Job Fair est un Salon annuel de l’emploi dédié aux métiers des technologies de l’information, indique un communiqué de Smart Tunisia.

A l’occasion de cette 3ème édition, plus d’une vingtaine de recruteurs sont ainsi allés à la rencontre des candidats qui se sont inscrits, avec à la clé plus de mille postes à offrir. Une formation en soft skills a été offerte par le Centre d’Orientation et de Reconversion Professionnelle (CORP) à tous les candidats retenus pour les entretiens d’embauches.

Cet événement a réuni de grandes entreprises opérant en Tunisie, des multinationales étrangères et entreprises tunisiennes, avec tous les diplômés en technologie de l’information ou dans les métiers de gestion voulant faire carrière dans le secteur des technologies de l’information et de la communication.

Cette 3e édition a été organisée par Smart Tunisia en partenariat avec la GIZ, CORP, Tounes Ta3mal, TACT, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (les centres 4C), l’ANETI, Medianet, et Wall Street English.