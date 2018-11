Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a affirmé, samedi 17 novembre, à Addis-Abeba (Ethiopie), l’engagement de la Tunisie à soutenir le processus de réforme institutionnelle de l’Union africaine.

Il a aussi réitéré la disposition de la Tunisie à contribuer activement à ce processus, dans le but d’apporter davantage d’efficience à l’action de l’organisation panafricaine et de renforcer la transparence et la gouvernance en matière de gestion des ressources humaines et financières au sein de l’UA.

Dans une allocution prononcée au cours de la séance inaugurale de la 11e session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA, Jhinaoui a souligné la détermination constante de la Tunisie à promouvoir l’action africaine commune et à œuvrer pour le rayonnement de l’organisation continentale.

D’autre part et en marge de sa participation à ces assises, le ministre des Affaires étrangères s’est entretenu avec des chefs de délégation participant à cette Conférence, entretiens ayant notamment porté sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales et les questions d’intérêt commun.

Jhinaoui a, également, rencontré de hauts responsables de l’Union africaine, indique le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

A rappeler que le ministre des Affaires étrangères avait été chargé par le président de la République de présider la délégation tunisienne à la 11e session extraordinaire de la Conférence de l’UA qui se tient dans la capitale éthiopienne les 17 et 18 novembre 2018.

Lors de ces assises, les représentants des pays membres de l’UA discuteront de la réforme institutionnelle de l’Organisation panafricaine, ajoute la même source.