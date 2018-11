Un réseau francophone rassemblant une vingtaine de journalistes d’investigation des pays du nord et du sud de la Méditerranée (Tunisie, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, France, Mali, Niger, Sénégal et Togo) vient d’être mis en place dans le cadre des Assises internationales du journalisme tenues du 15 au 17 novembre 2018 à Tunis.

Ce réseau a pour objectif de contribuer à la production et à la diffusion d’informations de qualité et d’intérêt général à destination d’un public large et de développer les travaux des journalistes sur des bases éthiques et déontologiques claires.

Il permettra, également, de faciliter le traitement de certaines thématiques qui nécessitent un travail en réseau comme les migrations, le trafic d’êtres humains, la radicalisation religieuse, les questions de gouvernance et de libertés publiques et les questions de santé et d’éducation.

Ce réseau ambitionne de collaborer avec des réseaux internationaux d’investigation comme la Cellule Norbert Zongo pour le Journalisme d’Investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO) et le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), notamment dans les domaines suivants: La sécurité des journalistes et la mobilisation de moyens financiers pour réaliser certaines enquêtes.

Des médias et des organisations comme Inkyfada, TAIJ, RFI, l’AFP, l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), Disclose, GIJN, Forbidden Stories ont déjà exprimé leur intérêt pour cette initiative et un appel est lancé aux médias africains et européens qui souhaitent contribuer au réseau.

Pour suivre les activités du réseau Initiative Impact Investigation, rendez-vous sur http://bit.ly/3i-tunis