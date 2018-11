L’Union européenne organise cette semaine une rencontre mobilisatrice pour la jeunesse. L’événement phare : #EU4YOUTH: Partenariat UE‐Tunisie pour la jeunesse : Allons plus loin ensemble! qui aura lieu à la Cité de la Culture à Tunis, le 17 novembre 2018.

Cette rencontre sera présidée par l’ambassadeur de Délégation de l’Union européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, et rassemblera près d’un millier d’étudiants en provenance de divers campus et universités (la capitale Tunis et plusieurs autres villes). Elle se focalisera sur plusieurs domaines de coopération de l’UE en Tunisie tels que l’éducation, la recherche et l’innovation, l’entrepreneuriat, la culture, l’art et la créativité ainsi que les médias.

L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser la jeunesse tunisienne sur l’appui de l’UE dans des domaines qui profitent aux jeunes pour les aider à établir un réseau avec des experts et des bénéficiaires de projets, et ce à travers des conférences, panels de discussion, échanges et une exposition.

Plusieurs programmes et projets seront présents lors de la rencontre ainsi qu’à l’exposition (16‐17 Nov.) tels que : Erasmus+, Horizon 2020, SouthMed WiA, Creative Mediterranean (Nabeul Cluster), MedFilm4All, Projet 2521, la Fondation Anna Lindh, Réseau Tunisie, l’association We Love Sousse, le projet DiAfrik Invest, le projet The Next Society, le projet Solid, le projet EbsoMed, le réseau Emnes, le projet Tfanen Tunisie Créative, l’initiative1000 Ambassadeurs pour la paix, le projet SwitchMed…

Diverses autres surprises sont prévues au programme : un concours photo avec une fresque taguée par le fameux jeune artiste InkMan, au rendez‐vous aussi l’opérette Al Alia de l’association 7ème dimension (Kasserine) et une performance du jeune rappeur tunisien et militant pour la paix, Ramzi Ben Achour #Mathcima.

Cette rencontre #EU4YOUth est organisée par la Délégation de l‘Union européenne en Tunisie avec le support du projet EU Neighbours South en partenariat avec Enactus Tunisie et en association avec les deux célébrités #YaraDouzi.

A propos de EU Neighbours

Lancé en novembre 2015 pour une période de quatre ans, le projet EU Neighbours South vise à sensibiliser les jeunes citoyens et faire connaître les valeurs de l’Union européenne dans les pays voisins du bassin méditerranéen.