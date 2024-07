Quelque 16 mille jeunes prendront part au programme national de tourisme des jeunes pour l’été 2024 dans le gouvernorat de Bizerte, a indiqué, vendredi, le commissaire régional de la jeunesse et du sport, Kamel Hnid.

Dans l’intention de garantir des conditions de réussite optimales au programme en question, près de 400 superviseurs ont été affectés à l’encadrement des jeunes visiteurs, selon Hnid.

Un programme qui se fixe pour objectifs de prémunir les jeunes contre les comportements déviants, de les former et de les accompagner en parfaite harmonie avec la stratégie générale pour la jeunesse 2024-2035 qui s’articule autour de cinq axes , à savoir, “l’appartenance, la citoyenneté et le bien-être social”, “les modèles d’une vie saine”, “l’intégration socioéconomique des jeunes”, “la créativité et l’innovation” et, in fine, “la dynamique et les loisirs des jeunes”.

Au programme des visites des jeunes gens au gouvernorat de Bizerte, des rubriques riches et variées constituées de baignades, d’activités culturelles, ludiques et de sensibilisation, a mentionné la même source.