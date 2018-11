Les exportations des produits biologiques se sont élevées à 53 mille tonnes pour une valeur de plus de 520 millions de dinars, entre janvier et octobre 2018, soit une croissance de 43% en valeur et de 28% en quantité par rapport à 2017.

Selon les données publiées par le ministère de l’Agriculture, la Tunisie a exporté 60 produits bio vers 37 pays dans le monde.

Les principaux produits exportés sont l’huile d’olive et les dattes avec des quantités estimées respectivement à 42 mille tonnes et 10473 tonnes. La valeur des exportations de ces deux produits est estimée à 429,3 millions de dinars pour l’huile d’olive et 80,4 millions de dinars pour les dattes, ce qui représente presque 90% des recettes d’exportation des produits bio.