Le suivi de l’étude du projet de construction de puits de substituions dans le gouvernorat de Kébili a été au centre d’une séance de travail tenue, mardi soir, au siège du gouvernorat en présence de représentants de la Banque européenne pour la reconstitution et le développement (BERD).

L’étude, réalisée par la BERD, a atteint un stade avancé, souligne le chef de division de l’hydraulique au Commissariat régional au développement agricole (CRDA), Kamel Boujlida, cité par la TAP. Il s’agit de remplacer 11 puits d’eau chaude et d’installer 5 refroidisseurs d’eau, d’un coût total de 66,5 millions de dinars.

L’objectif est d’assurer la continuité de l’approvisionnement en eau des oasis et des cultures géothermiques et d’éviter les problèmes de salinité posés dans certains vieux puits, tels que ceux de Jemna à Kébili-sud, de Ras Al-Ain à Kébili-ville et de l’Oasis de Douz.

Les onze puits de substitution proposés par le CRDA sont situés à Limaguess, Steftimi, Radhouane (délégation de Kébili-Nord), Bazma, Jemna (délégation de Kébili-Sud), Oum Somaa, Bechri, Debabcha, Bou Abdallah-nord, Fatnassa (délégation de Souk Lahad), outre, un puits à la délégation d’El Faouar.

Les membres de la délégation de la BERD ont visité, mardi 13 novembre, un certain nombre de vieux puits chauds destinés à être remplacés afin de déterminer la faisabilité de ce projet.