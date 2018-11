Améliorer «(le) niveau de vie et (…) la qualité de vie à travers le business comme force pour le bien et par les acteurs publics comme catalyseurs de la distribution des opportunités et de la création de richesses». Tel est le crédo et la manière de faire de Voluntas Advisory, un bureau de conseil qui vient d’ouvrir une antenne à Tunis. Sauf que, du moins pour l’instant, ce cabinet danois n’entend pas appliquer sa démarche en Tunisie, mais en Libye où cette entité a pour mission d’y «soutenir» le portefeuille de la maison-mère.

Créée en 2011, Voluntas Advisory se définit comme «une société de conseil en gestion axée sur la création de stratégies commerciales poursuivant un but qui va au-delà du profit et sur l’élaboration de politiques ayant un impact durable, pour «montrer que le conseil en gestion peut être fait dans le but simultané de bénéficier à la fois aux entreprises et à la société».

Son objectif ? «Améliorer le niveau de vie et la qualité de vie en faisant du commerce une force pour le bien et à travers les acteurs publics en tant que catalyseurs de la distribution des opportunités et de la création de richesses».

Ayant, selon ses propres mots, depuis la fusion avec JMW Consulting en janvier 2016, «acquis une position unique en tant que cabinet de conseil nordique avec la plus grande expertise sur l’Afrique et le Moyen-Orient», Voluntas Advisory propose trois services.

Le premier est de la «recherche-intelligence». Le cabinet collecte des données et les analyse pour «produire des idées», sur «des sujets économiques, politiques et sociaux, ou sur des entreprises et des marchés individuels».

Le deuxième service est la «stratégie-planification» avec lequel Voluntas Advisory aide ses clients à «résoudre les problèmes d’inefficacité ou à naviguer dans des situations difficiles», en recommandant «des solutions intégrées», dans la stratégie, la politique, l’image de marque ou l’exécution sur le terrain.

Enfin, dernier service, l’«Action – sécurité et impact d’échelle».

Pour couronner le tout, le cabinet assure aussi, en quelque sorte, le service après-vente, en veillant à la mise en œuvre de ses recommandations.

Les clients de Voluntas Advisory appartiennent aux secteurs tant privé (entreprises) que public (organisations humanitaires et de développement).

Les travaux menés par Advisory sur et en Libye illustrent sa vision et sa démarche.

Le cabinet a ainsi réalisé les premiers sondages politiques dans la Libye post-révolution. Il en a été chargé par une ONG mondiale qui voulait «comprendre la démocratie et l’opinion publique en Libye» pour apporter son soutien aux partis politiques libyens et aux acteurs internationaux engagés dans la conduite de la transition démocratique dans ce pays».

Ayant procédé à l’évaluation des capacités de 21 partis politiques «potentiels» puis organisé une bonne vingtaine de sessions de formations, Voluntas Advisory a aidé ces formations à mieux représenter la population et à améliorer leurs stratégies de communication.