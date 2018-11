7e conférence de Hammamet sur l’impact social des technologies innovantes

Plus de 70 jeunes leaders de Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte et Royaume-Uni prennent part, les 9 et 10 novembre 2018 à la 7e conférence de Hammamet sur “les changements économiques : impact social des technologies innovantes”, organisée à l’initiative de British Council.

Les travaux seront axés sur la bonne utilisation des technologies numériques et innovantes au service des catégories sociales fragiles et notamment les jeunes qui souffrent d’absence de sécurité économique. Il s’agit, également, de réfléchir sur les moyens d’orienter les technologies numériques vers le renforcement de l’équité sociale et de l’égalité genre.

La rencontre vise, en outre, à mettre en valeur le rôle des technologies innovantes dans la résolution des défis dans le monde arabe et à créer une nouvelle dynamique de dialogue et d’échange.