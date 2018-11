Malgré la coïncidence de la projection du film irakien “Yara” dans les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) avec sa première américaine à Hollywood, le réalisateur irakien Abbas Fadhel a tenu à être présent à Tunis pour la projection de son film dans le cadre de la compétition officielle des longs-métrages des JCC.

Projeté mercredi à la salle de cinéma “Le Colisée” , Abbas Fadhel a saisi l’occasion pour exprimer son amour pour la Tunisie et sa gratitude pour le festival des JCC où il affiche pour la quatrième fois sa participation.

Cinquième film du réalisateur irakien Abbas Fadhel, “Yara” raconte l’histoire d’une jeune fille “Yara” vivant seule avec sa grand-mère dans une vallée isolée où la plupart des habitants sont morts ou ont émigré à l’étranger. Durant 100 minutes, le public suit l’histoire d’amour qui se tisse entre Yara et un jeune étranger rencontré au village.

A travers des scènes répétitives de vie quotidienne marquant le poids de la routine chez le personnage principal Yara, le réalisateur met l’accent sur l’impact de l’émigration sur le village à travers des gros plans de paysage naturel accentuant la notion de solitude et du vide.

Tout au long du film, les éléments naturels sont un miroir des sentiments ressentis par Yara : entre tristesse, nostalgie au passé et espoir dans l’avenir. Grâce à la caméra de Fadhel, le quotidien de Yara, synonyme de lassitude et de mélancolie au début du film, devient d’une manière progressive une source d’espoir et de beauté.

Malgré la fin inattendue du film et le choix de Yara de rester dans son village et ne pas suivre son amoureux, le réalisateur réussit par son originalité à marquer l’esprit de son public: la vie quotidienne devient une source de résistance et de victoire de la vie contre la guerre et la mort. Le film “Yara” démontre ainsi que dans la répétition du quotidien réside la beauté, la force de la vie et sa continuité.