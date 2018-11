La Commission de Venise organise, en coopération avec le ministère tunisien des Affaires étrangères, le 6ème Atelier interculturel de la démocratie sur le thème «Le rôle et la place des instances indépendantes dans un Etat démocratique».

Cet événement régional se tiendra à l’hôtel Movenpick Gammarth Tunis, du 13 au 14 novembre 2018, et réunira d’éminents experts européens et de hauts responsables d’instances indépendantes de la Tunisie et des autres pays du Sud de la Méditerranée.

Les débats vont porter sur des thématiques telles que : relations des instances indépendantes avec les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire, composition, compétences techniques, accréditation et financement des instances etc.

L’atelier est financé par le programme conjoint Conseil de l’Europe-Union européenne «Assurer la durabilité de la gouvernance démocratique et des droits de l’homme dans le Sud de la Méditerranée».