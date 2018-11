Le Sommet bancaire maghrébin qui s’est tenu les 7 et 8 novembre à Tunis, sous le thème de “l’Evolution de l’activité bancaire : défis et perspectives pour les banques maghrébines”, et ce à l’occasion de la 14ème Assemblée générale de l’Union des Banques Maghrébines (UBM):

La banque maghrébine de demain,

La digitalisation de la banque: les évolutions réglementaires et la transformation de la banque traditionnelle et des réseaux bancaires et les nouveaux services grâce au Big Data, Blockchain, IA, et autres innovations.

Ce sommet bancaire a vu la participation des cinq banques centrales des pays de l’UMA (Tunisie, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie), 180 banques et établissements financiers et cinq sociétés de monétique.

M.Mohamed Vall El ALEM, Secrétaire général de l’UBM, présente dans cette vidéo la thématique de ce sommet et les grands chantiers du système bancaire maghrébin: