Les préparatifs de la deuxième commission économique mixte tuniso-américaine, prévue en décembre 2018 à Tunis, a constitué l’un des axes de l’entretien mercredi à Johannesburg (Afrique du sud) entre le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Zied Laadhari, et le Secrétaire adjoint au Département américain du commerce, Ian Steff, en marge du Forum Africain sur l’investissement (Africa Investment forum) qui se tient jusqu’au 9 novembre courant.

A cette occasion, Laadhari a mis l’accent sur le bon climat des affaires en Tunisie avec les nouvelles reformes mises en place pour la promotion du secteur privé.

Il a évoqué d’autre part les opportunités de promotion des entreprises tunisiennes sur le marché américain à travers l’organisation d’un road-show portant sur le secteur automobile à Detroit (USA) afin de promouvoir les exportations tunisiennes dans ce domaine.

L’entretien a également porté sur l’initiative d’investissement en Afrique du président américain Donald Trump et ce, à travers la création d’une nouvelle agence de développement dotée d’une enveloppe de 60 milliards de dollars.

Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale a exprimé le souhait de la Tunisie d’être parmi les premiers pays bénéficiaires des interventions de cette agence.

Pour sa part, Ian steff a renouvelé son intérêt pour la tenue de cette seconde réunion de la commission mixte et réitéré le soutien de l’administration américaine à la transition politique et économique en Tunisie.

La première réunion de la commission économique tuniso-américaine s’était tenue en 2016 et avait été co-présidée par Zied Laadhari, alors ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, et le sous-secrétaire d’Etat au commerce américain, rappelle-t-on.

L’entretien a eu lieu en présence des ambassadeurs de Tunisie et des Etats-Unis à Pretoria.