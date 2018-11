La Fondation Rambourg sera présente à la première exposition internationale d’importation (CIIE) de la Chine, du 5 au 10 novembre 2018 à Shanghai.

Pour la première fois de son histoire, la Chine ouvre son marché à l’importation. Cette foire favorisera le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les pays et régions du monde, la promotion du commerce, la croissance économique et le développement d’une économie mondiale ouverte. C’est une occasion unique et incroyable de positionner la Tunisie et son identité culturelle dans le marché-monde.

La Fondation Rambourg a le plaisir et l’honneur de participer à cette première édition de la CIIE. La Fondation représentera le Design et l’artisanat tunisien durant cette exposition en proposant un stand vitrine à nos créateurs. La CIIE est une opportunité unique de développement de partenariats économiques entre la Chine et la Tunisie. Valoriser l’artisanat et le patrimoine tunisien sont les objectifs de la Fondation durant cette foire.

La Fondation Rambourg saisira cette chance de partager des expériences communes avec les autres pays présents durant le salon et de tisser des liens entre les cultures, par la mise en valeur et la protection de l’artisanat tunisien.