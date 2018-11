Après l’annonce du remaniement, dans la soirée du lundi 5 novembre 2018, avec 18 nouvelles nominations ministérielles et de secrétariats d’Etat dans son gouvernement remanié, on note le départ de 8 ministres :

Ghazi Jeribi (Justice)

Mabrouk Korchid (Domaines de l’Etat)

Riadh Mouakher (Affaires locales)

Mohamed Salah Arfaoui (Equipement et Habitat)

Majdouline Cherni (Jeunesse et Sports)

Imed hammami (Santé)

Faouzi Abderrahmane (Formation et Emploi)

Salma Elloumi Rekik (Tourisme).

Dans ce gouvernement Chahed III, on constate la création de trois postes de ministres rattachés au chef du gouvernement:

Radhouane Ayari, chargé de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger

Mohamed Fadhel Mahfoudh, chargé des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile

Chokri Ben Hassen, chargé de l’Economie sociale et solidaire.

Dans cette nouvelle composition, on relève le retour du ministère de la Fonction publique, auquel ont été ajoutées la “Modernisation de l’administration” et les “Politiques publiques”, lequel département a été confié à Kamel Morjane.

Des secrétaires d’Etat ont été promis également ministres, en l’occurrence Sonia Bencheikh, Saïda Lounissi, Hichem Ben Ahmed et Chokri Ben Hassen.

Habib Dabbabi, naguère secrétaire d’Etat auprès du ministre des Technologies de la communication chargé de l’Economie numérique, migre vers l’Industrie.

Au total, le gouvernement Chahed III compte désormais 41 membres contre 40 dans le précédent (Chahed II).

Nouvelle composition du Gouvernement

Youssef Chahed, chef du gouvernement

Iyed Dahmani, ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec l’Assemblée des représentants du peuple

Taoufik Rajhi, ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Grandes réformes

Radhouane Ayara, ministre auprès du chef du gouvernement chargé de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger (NOUVEAU); il était ministre du Transport)

Mohamed Fadhel Mahfoudh, ministre auprès du chef du gouvernement, chargé de la Relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l’Homme (NOUVEAU)

Chokri Ben Hassen, ministre auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Economie sociale et solidaire (NOUVEAU); il était secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires locales et de l’Environnement)

Karim Jamoussi, ministre de la Justice (remplace Ghazi Jeribi)

Abdelkarim Zbidi, ministre de la Défense national

Hichem Fourati, ministre de l’Intérieur

Khemaies Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères

Sabri Bachtobji, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères

Hatem Chahreddine Ferjeni, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Diplomatie économique

Ahmed Adhoum, ministre des Affaires religieuses

Ridha Chalghoum, ministre des Finances

Zied Laâdhari, Ministre de Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale

Omar Behi, ministre du Commerce

Samir Bechoual, secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce, chargé du Commerce intérieur (NOUVEAU)

Kamel Morjane, Ministre de la Fonction publique, de la Modernisation de l’administration et des Politiques publiques (NOUVEAU)

Hédi Mekni, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières (remplace Mabrouk Korchid)

Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des PME

Habib Dabbabi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, chargé des PME (NOUVEAU) (Habib Debbabi, était secrétaire d’Etat auprès ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, chargé de l’Economie numérique – poste supprimé)

Mokhtar Hammami, ministre des Affaires locales et de l’Environnement (remplace Riadh Mouakher)

Besma Jebali, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires locales et l’Environnement (remplace Chokri Ben Hassen qui devient ministre auprès du chef du gouvernement, chargé de l’Economie sociale et solidaire)

Hatem Ben Salem, ministre de l’éducation

Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Amiri Khalil, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de la Recherche scientifique

Samir Attaieb, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche

Rabhi Abdallah, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche

Noureddine Selmi, ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire (remplace Mohamed Salah Arfaoui)

Sonia Bencheikh, ministre des Affaires de la Jeunesse et du Sport (remplace Majdouline Cherni), (Sonia Ben Cheikh était secrétaire d’État auprès du ministre de la Santé, poste supprimé)

Ahmed Galloul, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse et du Sport, chargé du Sport (remplace Imed Jabri)

Abdoulkoudous Saâdaoui, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Jeunesse et du Sport, chargé de la Jeunesse

Abderraouf Cherif, ministre de la Santé (remplace Imed Hammami)

Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales

Saida Lounissi, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi (remplace Faouzi Abderrahmane) (Saida Lounissi était secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, chargée de l’emploi et de l’Initiative privée -poste supprimé)



Mouhamed Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique

Neziha Labidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance

René Trabelsi, ministre de Tourisme et de l’Artisanat (remplace Salma Elloumi Rekik)

Mohamed Zine El Abidine, Ministre des Affaires culturelles

Hichem Ben Ahmed, ministre du Transport (remplace Radhouane Ayara) (Hichem Ben Ahmed était secrétaire d’État auprès du ministre du Commerce chargé du Commerce extérieur – poste remplacé par un secrétariat au Commerce intérieur)

Adel Jarboui, secrétaire d’Etat auprès du ministre du Transport (remplace Sarra Rejeb).