La Poste Tunisienne a émis, lundi, un timbre-poste à l’occasion du 150ème anniversaire du Mahatma Gandhi, père de l’indépendance de l’Inde du colonialisme anglais et l’un des dirigeants historiques des mouvements de libération contre le colonialisme.

Mohandas Karamshand Gandhi est né le 2 octobre 1869 à Porbandar, dans le Gujarat, en Inde, dans une famille conservatrice ayant une longue histoire en politique. En 1888, il étudia le droit à l’University College London et rentra en Inde en 1890 après avoir obtenu un diplôme en droit. Il s’est rendu en Afrique du Sud en 1893 pour travailler dans un cabinet d’avocats à Natal.

Son intention était de rester pendant un an seulement, mais les conditions dans lesquelles se trouvait la communauté indienne l’obligeaient à rester pendant 22 ans à défendre les travailleurs indiens et les personnes vulnérables des autres communautés. Ceci marqua le début de la lutte de Gandhi contre le pouvoir blanc. Son séjour en Afrique du Sud entre 1893 et 1915, est l’une des étapes les plus importantes de son développement intellectuel et politique.

En 1947, l’indépendance de l’Inde est proclamée. Au cours de la même année, la division du pays est déclarée et des troubles religieux prévalent dans tout le pays, mais Gandhi préconise l’unité nationale et le respect des droits de la minorité musulmane. La majorité Hindoue a considéré les appels de Gandhi comme une trahison et a décidé de s’en débarrasser.

Le 30 janvier 1948, un Hindou fanatique lança trois balles qui tuèrent le Mahatma Gandhi à l’âge de 78 ans. “D’abord ils vous ignorent, ensuite ils vous raillent, puis ils vous combattent et enfin, vous gagnez”, a déclaré Gandhi avant sa mort.

En 2007, l’Assemblée Générale des Nations Unies a reconnu l’anniversaire de Gandhi comme une journée mondiale de la tolérance, une occasion de diffuser le message de la non violence.