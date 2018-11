La 109ème session du Conseil exécutif de l’OMT ((31 octobre-1er novembre 2018) la session de son Conseil exécutif à Manama (Bahreïn) a permis d’apprécier les efforts accomplis par l’Organisation en 2018. Un certain nombre d’États membres ont exprimé avec vigueur leur soutien à ces efforts visant à donner la priorité au tourisme dans l’Agenda 2030 pour le développement durable.

L’équipe de direction exécutive a été félicitée pour avoir mis en place une structure plus légère et mieux à même de répondre efficacement aux demandes des Membres, ainsi que pour avoir établi des priorités claires en matière de gestion et avoir accordé une attention particulière aux activités de l’OMT en matière d’éducation et de transformation numérique.

Dix mois seulement après le début de son nouveau mandat, l’OMT a été en mesure d’afficher un excédent financier. A ce stade de l’année, l’Organisation a reçu des contributions plus importantes que ces trois dernières années et connaît le pourcentage le plus élevé de recettes budgétaires depuis 2014, avec des dépenses conformes aux prévisions.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a remercié Bahreïn, le pays hôte, pour l’organisation de la session. «Être accueilli à Bahreïn est riche d’enseignement. Ici, vous pouvez voir à quel point l’innovation et le fait d’être une destination intelligente peuvent être placés en tête de l’agenda politique et économique, et aussi comment le soutien en faveur de l’éducation au tourisme et du renforcement des capacités est un bon investissement», a-t-il déclaré.

En marge du Conseil, l’OMT organisera un camp de formation pour les start-up et entrepreneurs dans le secteur du tourisme, ainsi qu’un atelier de haut niveau sur la gestion du tourisme fondée sur des données.

L’Organisation a présenté un nouveau forum, «Tourism Tech Adventure Forum : Big Data Solutions (L’aventure technologique du tourisme : solutions offertes par les mégadonnées) où les participants ont débattu de la manière dont les plateformes de données ouvertes sont la prochaine grande révolution du tourisme, et de la façon de stimuler le capital-risque et une plus grande égalité des sexes dans le tourisme et la technologie.

‘Tourism Tech Adventure : Big Data Solutions’ a également accueilli favorablement la dernière série de présentations du premier concours de l’OMT de start-up de tourisme en partenariat avec Globalia, lancé en juin 2018 pour identifier les entreprises qui peuvent favoriser la transformation numérique du secteur. Les projets des finalistes seront présentés à la prochaine foire du tourisme international à Madrid (FITUR) en janvier 2019.

Le forum a fait suite aux célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme 2018 qui s’est tenue le 27 septembre à Budapest, en Hongrie, avec pour thème ‘Le tourisme et la transformation numérique’, en préalable au prochain sommet ministériel de l’OMT et du World Travel Market (Marché mondial du voyage) de Londres, au Royaume-Uni (6 novembre) qui porteront sur les investissements dans les technologies du tourisme.

Tous s’inscrivent dans la stratégie actuelle de l’OMT visant à donner au tourisme la place qu’il mérite dans l’agenda numérique.

Lors du Conseil exécutif, Pololikashvili a également signé des accords de coopération avec les autorités chargées du tourisme en Argentine et au Portugal afin de renforcer le programme de coopération de l’OMT sur l’innovation dans le tourisme.

Il a annoncé que les réunions des organes directeurs de l’OMT auront chaque année une orientation thématique générale spécifique.

En 2018, elle a porté sur la transformation numérique, l’année 2019 le sera sur l’emploi et l’éducation, conformément au thème de la Journée mondiale du tourisme 2019 : «Tourisme et emploi : un meilleur avenir meilleur pour tous».